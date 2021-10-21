"Спартак" и СКА победили в матчах КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного "Спартака" в четверг обыграли соперников из подмосковного "Витязя" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч в Подольске завершился поражением хозяев со счетом 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

Голы в составе "Спартака" провели Тим Хеед (31-я минута), Эмиль Петтерссон (33), Андрей Локтионов (34) и Джейкоб Виртанен (57). "Витязь" ответил шайбами Ивана Зинченко (37) и Нико Оямяки (41) и снял вратаря в конце третьего периода. В результате исход поединка решил гол спартаковца Сергея Широкова в пустые ворота на последней минуте.

Таким образом, "Спартак" побеждает третий раз подряд и возвращается в зону плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции КХЛ с 22 очками за 20 игр, "Витязь" остается на 11 месте, заработав 16 очков за 20 матчей.

Семь шайб СКА

В параллельном матче игрового дня хоккеисты из петербургского СКА в четверг на своем льду крупно обыграли соперников из пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар".

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 2 тыс. 594 зрителей и завершилась со счетом 7:0 (4:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе СКА дублями отметились Линден Вей (7-я и 15-я минуты) и Йоонас Кемппайнен (45 и 60), голы также забили Даниил Пыленков (4), Никита Гусев (12) и Иван Морозов (41).

По итогам поединка СКА укрепляет свое лидерство среди клубов Западной конференции, получив 31 очко за 21 игру. "Куньлунь" остается аутсайдером Востока, имея 12 очков в 20 матчах.