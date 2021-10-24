"Трактор" уступил "Сибири" в мачте КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" в воскресенье проиграли соперникам из новосибирской "Сибири" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Новосибирске в присутствии 3 140 зрителей и завершилась победой хозяев - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Ник Шор (39-я минута) и Александр Шаров (50).

По итогам поединка "Трактор" остается на втором месте среди клубов Восточной конференции КХЛ, имея в активе 36 очков за 23 игры, а "Сибирь" поднимается на девятое место, заработав 17 очков в 21 матче.