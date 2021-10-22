"Сибирь" прервала серию из четырех поражений подряд в КХЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сибирь" (Новосибирск) нанес поражение соперникам из "Динамо" (Минск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (3:2, 0:0, 0:0). В составе "Сибири" отличились Никита Коротков (13-я минута), Александр Шаров (13) и Никита Сетдиков (20). За "Динамо" шайбы забросили Мальте Стремвалль (6) и Кирилл Воронин (9).

"Сибирь" одержала первую победу после серии из четырех поражений подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 15 очков. "Динамо" идет на четвертой позиции в Западной конференции, имея в активе 28 баллов.

Следующий матч "Сибирь" проведет против челябинского "Трактора", "Динамо" сыграет с хабаровским "Амуром", обе игры запланированы на 24 октября.