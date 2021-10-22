Поиск

"Сибирь" прервала серию из четырех поражений подряд в КХЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сибирь" (Новосибирск) нанес поражение соперникам из "Динамо" (Минск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (3:2, 0:0, 0:0). В составе "Сибири" отличились Никита Коротков (13-я минута), Александр Шаров (13) и Никита Сетдиков (20). За "Динамо" шайбы забросили Мальте Стремвалль (6) и Кирилл Воронин (9).

"Сибирь" одержала первую победу после серии из четырех поражений подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 15 очков. "Динамо" идет на четвертой позиции в Западной конференции, имея в активе 28 баллов.

Следующий матч "Сибирь" проведет против челябинского "Трактора", "Динамо" сыграет с хабаровским "Амуром", обе игры запланированы на 24 октября.

хоккей КХЛ

Новости

Ласицкене вошла в список претенденток на звание легкоатлетки года

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
Пандемия коронавируса

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код