ЦСКА обыграл "Адмирала" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в воскресенье одержали победу над соперниками из владивостокского "Адмирала" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 2 999 зрителей и закончилась поражением хозяев со счетом 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Среди армейцев шайбами отличились Максим Соркин (11-я минута) и Сергей Плотников (36), "Адмирал" ответил голом Либора Шулака (15).

По итогам поединка ЦСКА остается на пятом месте в Западной конференции КХЛ, заработав 27 очков за 22 игры, а "Адмирал" продолжает находиться на 11 месте среди команд Востока, имея 15 очков за 21 встречу.

В параллельном матче игрового дня хабаровский "Амур" прервал серию из четырех поражений, обыграв на своем льду минское "Динамо" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).