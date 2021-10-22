"Ак Барс" прервал шестиматчевую победную серию "Авангарда" в КХЛ
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Ак Барс" (Казань) обыграл "Авангард" (Омск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Победу казанской команде принесли шайбы Кирилла Петрова (5-я минута), Дмитрия Воронкова (22) и Ильи Сафонова (40). "Авангард" ответил точными бросками Петера Цегларика (9) и Владимира Жаркова (40).
"Авангард" потерпел первое поражение после серии из шести победных матчей подряд.
"Ак Барс" занимает четвертую позицию в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. "Авангард" идет шестым, имея в активе 24 очка.