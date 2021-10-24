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Аслан Карацев выиграл теннисный Кубок Кремля

Аслан Карацев выиграл теннисный Кубок Кремля
Аслан Карацев во время поединка против Марина Чилича
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев одержал победу над хорватом Марином Чиличем в финале Кубка Кремля по теннису, который завершился в Москве.

Карацев победил Чилича со счетом 6:2, 6:4 и потратил на это 1 час 17 минут.

Россиянин является 22-м номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), хорват занимает 41-ю строчку.

Карацев впервые в карьере выиграл Кубок Кремля и второй раз турнир, проходящий под эгидой ATP. Чилич третий раз играл в финале Кубка Кремля, в 2014 и 2015 годах он становился победителем турнира.

Кубок Кремля входит в серию турниров ATP 250, победители которых получают 250 очков в зачет рейтинга ATP. Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубок Кремля Аслан Карацев Марин Чилич

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