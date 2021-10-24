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Александрова проиграла Контавейт в финале Кубка Кремля по теннису

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля, который завершается в Москве.

Александрова выиграла первый сет и вела во втором со счетом 4:0, однако проиграла с результатом 6:4, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Александрова занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Контавейт - 20-я.

Для Контавейт эта победа стала четвертой в карьере на турнирах, проходящих под эгидой WTA.

Кубок Кремля входит в серию WTA 500, победительницы турниров этой серии получают 500 рейтинговых очков. Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубок Кремля Екатерина Александрова Анетт Контавейт

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