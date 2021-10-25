Ветеран "Локомотива" Сальников оценил шансы команды на игру с "Сочи"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший советский футболист Анатолий Сальников считает, что у "Локомотива", цвета которого он защищал на клубном уровне, есть шанс добиться положительного результата в матче 12-го тура чемпионата РПЛ против "Сочи".

"Скажу так: результат придёт, если, во-первых, все будут следовать выбранному плану, во-вторых, если будет отдаваться игре полностью", - сказал Сальников "Интерфаксу".

"И вот тут вопросов по матчу с "Галатасараем" (поражение со счетом 0:1 в Лиге Европы – ИФ) уж точно нет: самоотдача была на высоком уровне! Всё придёт со временем. Критика была, есть и будет, любого тренера критиковали, а уж я на своём веку повидал этого достаточно… Главное не сбиться с выбранного пути и работать", - отметил он.

"Если возвращаться к игре с турками, можно сослаться и на невезение. Ведь моменты были. Если бы их реализовали – могло всё пойти по-другому. Вот тут недобрым словом вспомнишь травмы, с которыми Камано и Лисакович приехали из сборных. Да и Рыбус очевидно после травмы ещё форму не набрал", - выразил мнение Сальников.

"Понятно, что длины скамейки не хватает. Это ещё хорошо, что летом приобрели несколько качественных футболистов – без них было бы совсем тяжело, с трудом бы набрали состав… Верю в команду и в то, что сейчас всё будет хорошо, жду с нетерпением матчей с "Сочи" и "Нижним Новгородом", - сказал он.

Матч 12-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Сочи" пройдет в понедельник и стартует в 19:00 мск.