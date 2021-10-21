"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:1 потерпели поражение от турецкого "Галатасарая" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
На 82-й минуте ворота "Локомотива" поразил Керем Актюргоглу.
"Локомотив" замыкает таблицу группы E, имея в активе 1 очко. "Галатасарай", в свою очередь, лидирует, набрав 7 очков. На втором месте идет итальянский "Лацио", у которого 4 очка. Третью строчку занимает французский "Марсель" (3 очка).
В следующем туре "Локомотив" снова сыграет с "Галатасараем", матч пройдет 4 ноября в Турции.