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"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА
Игроки "Галатасарая" Мостафа Мохамед и "Локомотива" Пабло (слева направо) в матче Лиги Европы
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:1 потерпели поражение от турецкого "Галатасарая" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 82-й минуте ворота "Локомотива" поразил Керем Актюргоглу.

"Локомотив" замыкает таблицу группы E, имея в активе 1 очко. "Галатасарай", в свою очередь, лидирует, набрав 7 очков. На втором месте идет итальянский "Лацио", у которого 4 очка. Третью строчку занимает французский "Марсель" (3 очка).

В следующем туре "Локомотив" снова сыграет с "Галатасараем", матч пройдет 4 ноября в Турции.

футбол Лига Европы УЕФА

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