"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут матч памяти Диего Марадоны

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и аргентинская "Бока Хуниорс" проведут товарищескую встречу, посвященную Диего Марадоне, сообщает пресс-служба футбольного клуба из столицы Каталонии.

Игра пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 14 декабря.

Аргентинец Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Будучи игроком, Марадона защищал цвета аргентинских "Архентинос Хуниорс", Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанских "Барселоны" и "Севильи", итальянского "Наполи".

В составе "Наполи он, в частности, дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. С "Бока Хуниорс" Марадона выигрывал чемпионат Аргентины, с "Барселоной" - Кубок Испании, Кубок лиги Испании и Суперкубок Испании. Он – чемпион мира 1986 года.