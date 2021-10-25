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"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут матч памяти Диего Марадоны

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и аргентинская "Бока Хуниорс" проведут товарищескую встречу, посвященную Диего Марадоне, сообщает пресс-служба футбольного клуба из столицы Каталонии.

Игра пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 14 декабря.

Аргентинец Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Будучи игроком, Марадона защищал цвета аргентинских "Архентинос Хуниорс", Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанских "Барселоны" и "Севильи", итальянского "Наполи".

В составе "Наполи он, в частности, дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. С "Бока Хуниорс" Марадона выигрывал чемпионат Аргентины, с "Барселоной" - Кубок Испании, Кубок лиги Испании и Суперкубок Испании. Он – чемпион мира 1986 года.

Умер Диего Марадона

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1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).2020 год. В начале ноября стало известно о госпитализации Марадоны. Сообщалось, что он перенес операцию на мозге из-за тромба. После этого он был выписан и восстанавливался дома.2019 год. В сентябре Диего Марадона стал тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из города Ла-Плата. Марадона в качестве главного тренера работал в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, а также со сборной Аргентины.2018 год. Во время матча Аргентина - Нигерия в рамках ЧМ по футболу в России Марадоне стало плохо. В сети тогда появились записи, как бывшего футболиста уводят со стадиона под руки.2017 год. Президент России Владимир Путин, легенда бразильского футбола Пеле и Диего Марадона перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу в Государственном Кремлевском дворце в Москве.2016 год. Диего Марадона перед гала-концертом FIFA Awards в швейцарской телестудии в Цюрихе.2010 год. Диего Марадона во время футбольного матча между Грецией и Аргентиной в ЮАР.2008 год. Легенда аргентинского футбола во время фотосессии для документального фильма "Марадона", входившего в конкурс 61-го Каннского кинофестиваля.2008 год. Марадона многие годы страдал от наркозависимости. Он также неоднократно оказывался в центре скандалов. Его привлекали к ответственности за хранение наркотиков и за стрельбу из пневматической винтовки по папарацци, он также не раз ввязывался в драки.2005 год. Диего Марадона на стадионе Arena во время турнира Amsterdam Tournament в Амстердаме. 2005 год. Президент Кубы Фидель Кастро и Диего Марадона играют с мячом во время интервью в Гаване. Футболист приехал на Кубу, чтобы взять интервью у Кастро для его еженедельного телешоу в Аргентине.2003 год. Диего Марадона во время посещения Великой Китайской стены.1987 год. Пеле и Марадона с трофеями в Милане. Они были и остаются сильнейшими игроками в мире. Споры о том, кто из них все же лучший из лучших, не утихают и поныне.1994 год. Звездный игрок Аргентины во время чемпионата мира на стадионе Фоксборо в Бостоне.
1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).
футбол Диего Марадона

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