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ЦСКА победил "Автомобилист" с минимальным счетом в матче КХЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА во вторник обыграли соперников из екатеринбургского " Автомобилиста " в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную за весь матч шайбу в составе победителей на 14-й минуте забил Сергей Плотников.

По итогам поединка ЦСКА поднимается на четвертое место в списке команд Западной конференции КХЛ, заработав 31 очко в 25 играх. " Автомобилист" остается пятым на Востоке - 29 баллов за 26 встреч.

Хоккей ЦСКА Автомобилист КХЛ

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