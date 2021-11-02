ЦСКА победил "Автомобилист" с минимальным счетом в матче КХЛ
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА во вторник обыграли соперников из екатеринбургского " Автомобилиста " в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную за весь матч шайбу в составе победителей на 14-й минуте забил Сергей Плотников.
По итогам поединка ЦСКА поднимается на четвертое место в списке команд Западной конференции КХЛ, заработав 31 очко в 25 играх. " Автомобилист" остается пятым на Востоке - 29 баллов за 26 встреч.