Московское "Динамо" уступило рижскому в матче КХЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в воскресенье потерпело поражение от "Динамо" из Риги.

Встреча проходила в Риге и завершилась победой хозяев - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Среди игроков рижского клуба дублем отметился Оскарс Цибульскис (2-я и 39-я минуты), шайбы также забросили Гинтс Мейя (45) и Лаурис Дарзиньш (59). Москвичи смогли ответить только одним голом Антона Ведина (12).

В другом матче игрового дня в Минске местное "Динамо" проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву" - 3:5 (2:2, 0:1, 1:2).

Среди уфимцев шайбы забросили Маркус Гранлунд (1), Джефф Плэтт (9), Сакари Маннинен (23), Данил Башкиров (43) и Динар Хафизуллин (60). В составе минской команды голы забили Адам Альмквист (10), Павел Варфоломеев (17) и Маттиас Теденбю (45).

Уфимцы обыгрывают минское "Динамо" уже одиннадцатый раз подряд за историю их личных встреч.

По итогам поединков "Слават Юлаев" зарабатывает 36 очков и остается на третьем месте среди команд Восточной конференции КХЛ.

На Западе московское и минское "Динамо" с 30-ю набранными очками делят третье и четвертое места соответственно, а рижский клуб расположился на десятом - 23 балла.