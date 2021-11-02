Московское "Динамо" обыграло минское в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во вторник одержало победу над "Динамо" из Минска.

Встреча проходила в Минске в присутствии 6 116 зрителей и завершилась поражением хозяев со счетом 3:7 (1:4, 0:3, 2:0).

В составе московского клуба шайбами отличились Станислав Галиев (1-я и 18-я минуты), Эрик О'Делл (5 и 39), Александр Петунин (12), Вячеслав Войнов (21) и Иван Дидковский (33). У минского "Динамо" отметились Артем Демков (6) и Илья Усов (45 и 56).

По итогам поединка московское "Динамо" сохраняет третье место в списке команд Западной конференции КХЛ, заработав 32 очка за 25 матчей, а минское остается на четвертом - 30 баллов за 24 встречи.