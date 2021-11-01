"Куньлунь" прервал восьмиматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв "Нефтехимик"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) победил "Нефтехимик" (Нижнекамск) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0). Победу пекинскому клубу принес дубли Брэндона Ипа (18-я и 48-я минуты) и Михаила Абрамова (26 и 54), а также шайба Спенсера Фу (47). "Нефтехимик" ответил точными бросками Евгения Митякина (9), Павла Порядина (22) и Егора Попова (32).

"Куньлунь" одержал первую победу после восьми поражений подряд, последний раз команда побеждала 9 октября в матче с московским ЦСКА (2:1).

После 24 сыгранных матчей "Нефтехимик" занимает девятое место в Восточной конференции (21 очко). "Куньлунь" замыкает таблицу Востока, имея в активе 14 баллов.