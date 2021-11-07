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"Ростов" разгромил "Рубин" в 14-м туре РПЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" нанесли крупное поражение казанскому "Рубину" в матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая на арене ростовской команды, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Победу "Ростову" принесли голы Хорена Байрамяна (42-я минута), Дмитрия Полоза (50), Понтуса Альмквиста (55), Али Соу (65) и Данилы Глебова (82). В составе "Рубина" отличился Солтмурад Бакаев (35).

"Ростов" занимает десятое место в РПЛ, набрав 16 очков. "Рубин" идет восьмым, имея в активе 19 очков.

В следующем туре "Ростов" сыграет с "Уфой", "Рубин" встретится с "Сочи", оба матча пройдут 21 ноября.

Футбол РПЛ Ростов Рубин

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