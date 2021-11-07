"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) и "Урала" (Екатеринбург) не определили победителя в матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.
На 51-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил игрок "Зенита" Клаудиньо.
"Зенит" продолжает лидировать в РПЛ, команда набрала 30 очков. "Урал" занимает последнее 16-е место в таблице, имея в активе 11 баллов.
"Зенит" в следующем туре сыграет с "Нижним Новгородом", встреча пройдет 19 ноября. "Урал" днем позже сыграет с самарскими "Крыльями Советов".