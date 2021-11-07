Поиск

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) и "Урала" (Екатеринбург) не определили победителя в матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.

На 51-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил игрок "Зенита" Клаудиньо.

"Зенит" продолжает лидировать в РПЛ, команда набрала 30 очков. "Урал" занимает последнее 16-е место в таблице, имея в активе 11 баллов.

"Зенит" в следующем туре сыграет с "Нижним Новгородом", встреча пройдет 19 ноября. "Урал" днем позже сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

футбол РПЛ Зенит Урал

Новости по теме

Новости

Сборная России стала пятой в командном зачете ЧМ по боксу

"Галатасарай" попросил УЕФА пересмотреть итог матча Лиги Европы против "Локомотива"

Россиянин Мусаев уступил украинцу Захарееву в финале чемпионата мира по боксу

Россиянин Мусаев уступил украинцу Захарееву в финале чемпионата мира по боксу

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал Masters в Париже

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Медведев вышел в 1/4 финала турнира Masters в Париже

Три россиянина вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы УЕФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код