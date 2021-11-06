"Динамо" обыграло "Краснодар" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) обыграл "Краснодар" в домашнем матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победу "Динамо" принес гол Вячеслава Грулева, забитый на 73-й минуте.

На 52-й минуте арбитр показал вратарю "Динамо" Антону Шунину красную карточку за игру руками за пределами штрафной, однако отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

В параллельном матче "Крылья Советов" (Самара) на своем поле обыграли "Химки" со счетом 3:0. За самарский клуб отличились Владислав Сарвели (20), Иван Сергеев (39, с пенальти) и Роман Ежов (71).

"Динамо" занимает вторую строчку в РПЛ, набрав 26 очков. "Крылья Советов" поднялись на шестое место, имея в активе 22 очка. "Краснодар" идет седьмым (21 очко). "Химки" - 15-е, у команды 12 баллов.