"Сочи" крупно обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" на своем стадионе победили московский ЦСКА в матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Итоговый счет матча - 4:1 в пользу сочинцев. "Сочи" забил три мяча к 16-й минуте: отличились Артур Юсупов (3) и Матео Касьерра (14 и 16). ЦСКА сумел отыграть один мяч благодаря голу Бактиера Зайнутдинова (57). Окончательный счет установил защитник "Сочи" Игорь Юрганов (87).

"Сочи" идет на втором месте в таблице РПЛ и имеет в активе 27 очков. ЦСКА занимает пятую строчку (23 очка).

В 15-м туре "Сочи" сыграет с казанским "Рубином", ЦСКА встретится с "Химками", оба матча пройдут 21 ноября.