Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата-2022 против Хорватии.

С первых минут на поле в составе российской команды будут играть следующие игроки: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия (капитан команды), Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев.

Игра заключительного тура группового турнира квалификации пройдет в Сплите в воскресенье и стартует в 17:00 мск.

Матч является решающим в борьбе за первое место в группе Н, дающее прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов - 20. Поэтому для достижения необходимого результата россиянам достаточно будет не проиграть, тогда как сопернику необходима только победа.

Команда, которая в итоге финиширует на втором месте в группе, получит шанс пробиться на ЧМ через стыковые матчи.

Остальные участники группы ранее лишились шансов на путевку на ЧМ.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.