Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата-2022 против Хорватии.
С первых минут на поле в составе российской команды будут играть следующие игроки: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия (капитан команды), Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев.
Наш состав на битву #ХорватияРоссия 🇭🇷⚔️🇷🇺 pic.twitter.com/fbTYcSpXdv— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Игра заключительного тура группового турнира квалификации пройдет в Сплите в воскресенье и стартует в 17:00 мск.
Матч является решающим в борьбе за первое место в группе Н, дающее прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов - 20. Поэтому для достижения необходимого результата россиянам достаточно будет не проиграть, тогда как сопернику необходима только победа.
Команда, которая в итоге финиширует на втором месте в группе, получит шанс пробиться на ЧМ через стыковые матчи.
Остальные участники группы ранее лишились шансов на путевку на ЧМ.
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.