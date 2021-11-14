Хорватия - Россия. Онлайн
Решающий матч за прямую путевку на ЧМ-2022 стартует в 17:00 мск
#НашиПарни на стадионе ???? pic.twitter.com/FB4bSltx70— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
В хоккейном матче Россия - Чехия счет 4:1 в пользу наших
Стартовый состав сборной Хорватии. Опасен
????? #Croatia starting lineup! ????????#BeProud #CRORUS #WCQ #Vatreni pic.twitter.com/9OTPZ8UxNV— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2021
Состав сборной России на игру!
Наш состав на битву #ХорватияРоссия ?????????? pic.twitter.com/fbTYcSpXdv— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Ранее сборные России и Хорватии встречались друг с другом четыре раза. Три матча завершились со счетом 0:0: два - в рамках отбора на Евро-2008, один - в ходе текущего отборочного турнира. Еще одна игра прошла в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2018 в России: по итогам основного и дополнительного времени матча в Сочи была зафиксирована ничья 2:2, в серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).
Также Миккели работал на матчах еврокубков с участием клубов обеих стран. В частности, в 2013 году при нем "Спартак" дома проиграл швейцарскому "Сент-Галлену" матч квалификации Лиги Европы (2:4). В том же году "Анжи" выиграл гостевой матч группового этапа ЛЕ у норвежского "Тромсе" (1:0), а ЦСКА в 2018 году проиграл чешской команде "Виктория Пльзень" на своем поле в групповой стадии Лиги чемпионов (1:2).
Игру Хорватия - Россия обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ранее 38-летний Маккели работал на матче с участием сборной России на прошедшем этим летом чемпионате Европы-2020: тогда россияне выиграли у Финляндии на групповом этапе со счетом 1:0. Эта победа стала единственной для сборной России на турнире, вместе с финнами она выбыла из Евро по итогам групповой стадии.
Сейчас идет матч сборных России и Чехии по хоккею в рамках Кубка Карьяла. Россияне забросили третью шайбу, счет - 3:0. Идет второй период
ГООООООЛ!
Фото с раздевалки
Не нуждающийся (главный тренер сборной России, бывший ее капитан) в представлении Валерий Карпин вчера традиционно отжег. На пресс-конференции его спросили, является ли предстоящий матч самым важным в его карьере. Он спокойно сказал:
"Однозначно нет. Самый важный матч, я думаю, у меня уже был, может, еще будет какой-то, - "Ростов" - "Урал", когда мы боролись за стыки чтобы не вылететь (из РПЛ)".
Карпин, напомню, до сборной России работал в "Ростове".
Пытливый журналист спросил Карпина, е боится ли он, что в случае неудачи ему припомнят фразу о том, что матч с Хорватией будет не самым важным в его карьере, Карпин отреагировал:
"Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы об этом говорить. Да, важен для всей России. Но вопрос мне был задан по поводу моей карьеры. Для всей России, это, естественно, самый важный матч – в этом году, я имею в виду. И таких матчей было уже 10-20-30, заканчивая, например, игрой с Украиной (россияне не попали на чемпионат Европы-2000, пропустив курьезный гол в конце игры; Карпин в том матче был капитаном команды)".
Из жизни сборной России по футболу
Стадион "Полюд" (игра пройдет в хорватском Сплите) выглядит так
2.5 до матча ?? pic.twitter.com/8u6SzFay0t— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Команда, которая в итоге финиширует на втором месте в группе, получит шанс пробиться на ЧМ через стыковые матчи
Меня зовут Владимир Нардин, вдруг это будет важно
Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов - 20. Поэтому для достижения необходимого результата россиянам достаточно будет не проиграть, тогда как сопернику необходима только победа.
Матч носит статус решающего: разыгрывается прямая путевка, которая достанется команде, финишировавшей на первом месте
Здравствуйте! Мы начинаем текстовую трансляцию, посвященную стартующему через два часа матчу отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Хорватии и России!