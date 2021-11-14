Хорватия - Россия. Онлайн

Не нуждающийся (главный тренер сборной России, бывший ее капитан) в представлении Валерий Карпин вчера традиционно отжег. На пресс-конференции его спросили, является ли предстоящий матч самым важным в его карьере. Он спокойно сказал:

"Однозначно нет. Самый важный матч, я думаю, у меня уже был, может, еще будет какой-то, - "Ростов" - "Урал", когда мы боролись за стыки чтобы не вылететь (из РПЛ)".

Карпин, напомню, до сборной России работал в "Ростове".

Пытливый журналист спросил Карпина, е боится ли он, что в случае неудачи ему припомнят фразу о том, что матч с Хорватией будет не самым важным в его карьере, Карпин отреагировал:

"Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы об этом говорить. Да, важен для всей России. Но вопрос мне был задан по поводу моей карьеры. Для всей России, это, естественно, самый важный матч – в этом году, я имею в виду. И таких матчей было уже 10-20-30, заканчивая, например, игрой с Украиной (россияне не попали на чемпионат Европы-2000, пропустив курьезный гол в конце игры; Карпин в том матче был капитаном команды)".