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Карпин заявил, что матч с Хорватией не будет важнейшим в его карьере

Самой важной для него является игра "Ростов" - "Урал"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что предстоящий матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии не будет самым важным в его карьере.

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"Однозначно нет. Самый важный матч, я думаю, у меня уже был, может, еще будет какой-то, – "Ростов" - "Урал", когда мы боролись за стыки чтобы не вылететь (из РПЛ)", - сказал Карпин, ранее возглавлявший "Ростов", на пресс-конференции в субботу вечером.

"Ощущения такие же, как и перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного и нового, думаю, я не испытаю", - отметил он.

"Сейчас – важный матч за выход, но даже в случае чего есть второй шанс в тех же стыках", - подчеркнул Карпин.

Между тем, по словам защитника сборной России Георгия Джикии, игроки команды настроены только на победу.

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"Скажу честно, что о ничьей в команде никто не думает. Это (ничья) всего лишь факт, который нас устраивает, но это не имеет отношения именно к завтрашней игре", - сказал он, добавив, что "завтра будет игра, в которой надо будет сделать все, что задумали, к чему готовились и потом будет результат".

Матч Хорватия – Россия пройдет 14 ноября в Сплите и стартует в 17:00 мск. Сборная России лидирует в группе H, опережая идущую второй Хорватию на 2 очка. Для того, чтобы финишировать на первом месте, россиянам достаточно сыграть вничью, тогда как соперникам нужна только победа.

Команда, ставшая второй, получит шанс попасть на ЧМ в Катаре через стыковые матчи.

футбол Валерий Карпин ЧМ-2022

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