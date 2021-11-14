Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Анонс предстоящей в воскресенье игры за первое место в отборочной группе чемпионата мира по футболу

Игорь Дивеев и Борна Соса (слева направо) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В хорватском городе Сплит в воскресенье пройдет матч заключительного тура в группе Н в рамках отбора на чемпионат мира-2022 между местной национальной командой и сборной России.

Игра на стадионе "Полюд" стартует в 17:00 мск.

России достаточно не проиграть

Матч будет решающим в борьбе за первое место в группе, дающее прямую путевку на ЧМ в Катаре. Сборная России к этой встрече подошла с преимуществом в два очка: в ее активе 22 балла, у хорватов – 20. Поэтому для достижения необходимого результата россиянам достаточно будет не проиграть, тогда как сопернику необходима только победа.

Команда, которая в итоге финиширует на втором месте в группе, получит шанс пробиться на ЧМ через стыковые матчи.

"Менее важный матч, чем "Ростов" - "Урал"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что предстоящий матч не будет самым важным в его карьере.

"Однозначно нет. Самый важный матч, я думаю, у меня уже был, может, еще будет какой-то, – "Ростов" - "Урал", когда мы боролись за стыки чтобы не вылететь (из РПЛ)", - сказал Карпин, ранее возглавлявший "Ростов", на пресс-конференции в субботу вечером.

"Ощущения такие же, как и перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного и нового, думаю, я не испытаю", - отметил он.

"Сейчас – важный матч за выход, но даже в случае чего есть второй шанс в тех же стыках", - подчеркнул Карпин.

Между тем, по словам защитника сборной России Георгия Джикии, игроки команды настроены только на победу.

"Скажу честно, что о ничьей в команде никто не думает. Это (ничья) всего лишь факт, который нас устраивает, но это не имеет отношения именно к завтрашней игре", - сказал он, добавив, что "завтра будет игра, в которой надо будет сделать все, что задумали, к чему готовились и потом будет результат".

"С Россией сыграем агрессивно"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил об уверенности его команды в своих силах.

"Конечно, мы хорошо знаем Россию. Мы их сильно уважаем. Это очень качественная команда. У них пять команд. Карпин отлично работает, но мы играем дома. Мы уверены в своих силах. Знаем, что в Сплите мы являемся фаворитами", - приводит его слова "Чемпионат".

"Не думаю, что Россия выйдет играть на ничью. Карпин выйдет играть в атаку. Очень тяжело играть от обороны с самого начала. Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим", - сказал наставник хорватской сборной.

Полузащитник сборной Хорватии, обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич сказал, что от его команды в матче против россиян стоит ожидать агрессивной игры.

"Мы знаем, что завтра нам нужна победа. Только так мы можем выйти на чемпионат мира. Увидим, как завтра сыграет Россия. Будем играть агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника", - приводит его слова тот же источник.

Синдром нулевых ничьих

Ранее сборные России и Хорватии встречались друг с другом четыре раза. Три матча завершились со счетом 0:0: два – в рамках отбора на Евро-2008, один – в ходе текущего отборочного турнира. Еще одна игра прошла в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2018 в России: по итогам основного и дополнительного времени матча в Сочи была зафиксирована ничья 2:2, в серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).

ЧМ-2018 стал самым успешным в истории обеих команд: Хорватия завоевала серебро, Россия впервые дошла до четвертьфинала.

Что касается матча отбора на ЧМ-2022 Россия – Хорватия (0:0) в Москве, он стал первым для Карпина на посту главного тренера российской национальной команды. Игра состоялась 1 сентября нынешнего года. После этого сборная под руководством Карпина выиграла пять матчей подряд с общем счетом 13:1.

Предыдущие матчи квалификации обе команды разгромно выиграли с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей. Сборная России 11 ноября на своем поле выиграла у Кипра со счетом 6:0, Хорватия в гостях нанесла поражение Мальте – 7:1.

Судья, зафиксировавший единственную победу россиян на Евро-2020

Игру обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ранее 38-летний Маккели работал на матче с участием сборной России на прошедшим этим летом чемпионате Европы-2020: тогда россияне выиграли у Финляндии на групповом этапе со счетом 1:0. Эта победа стала единственной для сборной России на турнире, вместе с финнами она выбыла из Евро по итогам групповой стадии.

Также Миккели работал на матчах еврокубков с участием клубов обеих стран. В частности, в 2013 году при нем "Спартак" дома проиграл швейцарскому "Сент-Галлену" матч квалификации Лиги Европы (2:4). В том же году "Анжи" выиграл гостевой матч группового этапа ЛЕ у норвежского "Тромсе" (1:0), а ЦСКА в 2018 году проиграл чешской команде "Виктория Пльзень" на своем поле в групповой стадии Лиги чемпионов (1:2).

В стыки со второго места

Остальные участники группы Н – Словакия, Словения, Мальта, Кипр – шансов на путевку на ЧМ уже лишились. Это позволило УЕФА назначить на игру Словения – Кипр российскую бригаду судей во главе с Сергеем Ивановым.

В стыковых матчах примут участие десять обладателей вторых мест, а также два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА на основе рейтинга этого турнира - кроме тех, кто занял в отборочной группе первую или вторую строчки.

В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.