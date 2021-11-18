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Гандболистки ЦСКА победили "Мец" в Лиге чемпионов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Женская гандбольная команда ЦСКА одержала победу над французским клубом "Мец" в матче седьмого тура Лиги чемпионов.

Результат встречи – 32:24 (15:12) в пользу ЦСКА.

Гандболистки ЦСКА набрали в семи матчах 9 очков при четырех победах, одной ничьей и двух поражениях, они занимают третье место в своей группе. Строчкой выше располагается "Мец" (10 очков), во главе турнирной таблицы находится венгерский "Дьер", выигравший все семь матчей и набравший 14 баллов.

Изначально игра должна была пройти 12 сентября. Однако, как сообщала пресс-служба ЦСКА, французский клуб не смог своевременно обеспечить отмену десятидневного карантина для ЦСКА. В результате игру пришлось перенести на более поздний срок.

Образованный в 2019 году ЦСКА является действующим чемпионом России, в Лиге чемпионов проводит второй сезон. В предыдущем розыгрыше турнира армейская команда дошла до "Финала четырех", где заняла четвертое место.

гандбол

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