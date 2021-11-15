Восемь гандболисток ЦСКА вызваны в сборную России на подготовку к ЧМ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по гандболу озвучил состав игроков, вызванных на подготовку к чемпионату мира в Испании.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России вызов на сбор в Новогорск получили следующие игроки:

Вратари: Эвелина Аношкина ("Астраханочка"), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина ("Ростов-Дон").

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе – ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Альбина Мурзалиева ("Звезда"), Ольга Фомина ("Лада").

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Валерия Маслова ("Будучность", Черногория), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак ("Лада").

Левые полусредние: Ирина Корнеева ("Астраханочка"), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада").

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева ("Лада"), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – "Ростов-Дон").

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.

24 ноября команда вылетит на международный турнир в Норвегию, где сыграет с хозяевами, Нидерландами и Южной Кореей.

Что касается чемпионата мира, он пройдет с 1 по 19 декабря. Соперницами россиянок на предварительном этапе будут гандболистки сборных Сербии, Камеруна и Польши. В основной раунд выйдут три лучшие команды группы.