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Румын Пера станет новым главным тренером женского гандбольного ЦСКА

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Румынский специалист Флорентин Пера с сезона-2021/22 будет работать в качестве женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва), сообщает пресс-служба армейской команды.

"Со следующего сезона армейский клуб возглавит Флорентин Пера. Румынский специалист переберется в российскую столицу из "Рымнику Вылчи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе с ЦСКА Пера приступит с июля, когда команда выйдет из отпуска.

"Тогда же произойдет и знакомство нового главного тренера с игроками", - говорится в сообщении.

Для 41-летнего Перы это будет первый зарубежным опыт работы.

По ходу сезона-2020/21 ЦСКА, образованный в 2019 году, расстался с первым своим тренером, датчанином Яном Лесли. Исполняет обязанности наставника Ольга Акопян. Команда выиграла чемпионат России и дошла до "Финала четырех" Лиги чемпионов, накануне выбыв из претендентов на главный трофей.

гандбол

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