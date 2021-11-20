"Ахмат" в большинстве обыграл "Локомотив" в 15-м туре РПЛ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) обыграли московский "Локомотив" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра проходила на стадионе "Локомотива" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу "Ахмату" принесли точные удары Даниила Уткина (36-я минута) и Артема Поляруса (58). "Локомотив" ответил голом Виталия Лисаковича (64).

"Локомотив" проводил больше половины игрового времени в меньшинстве - на 34-й минуте за грубую игру был удален Мурило.

"Локомотив" занимает четвертую позицию в таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Ахмат" - восьмой (21 очко).

В 16-м туре "Ахмат" встретится с "Ростовом", игра пройдет 27 ноября. "Локомотив" 29 ноября проведет матч против тульского "Арсенала".