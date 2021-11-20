"Урал" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" не определили победителя в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат встречи в Самаре - 1:1. "Крылья Советов" открыли счет с помощью автогола игрока "Урала" Артема Мамина (59-я минута). Гол Юрия Железнова (90) позволил "Уралу" сравнять счет.

"Урал" не смог одержать победу в пятом матче чемпионата подряд, кроме ничьи с "Крыльями Советов" екатеринбургский клуб дважды проиграл и еще дважды сыграл вничью.

"Крылья Советов" идут шестыми в таблице, у команды 23 очка. "Урал" вместе с "Химками" замыкает таблицу на 15-16 местах, имея в активе 12 очков.

В следующем туре "Урал" сыграет с "Сочи", матч пройдет 27 ноября. "Крылья Советов" днем позже встретятся с "Нижним Новгородом".