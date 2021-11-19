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Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Нижний Новгород" в РПЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" нанесли крупное поражение соперникам из "Нижнего Новгорода" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в пятницу в Петербурге, завершилась со счетом 5:1. Голы в составе победителей забили Малком (23 мин), Артем Дзюба, который отличился трижды (34, 45+1, 59), и Дмитрий Чистяков (87). За гостей мяч забил Алексей Козлов (39).

На 29-й минуте после использования видеоассистента рефери (VAR) был отменен пенальти, назначенный в ворота нижегородцев. На 43-й минуте за две подряд желтые карточки был удален хавбек "Нижнего Новгорода" Петрюс Бумаль.

"Зенит" набрал 33 очка и продолжает единолично лидировать в турнирной таблице РПЛ. "Нижний Новгород" идет на 13-м месте (14 очков).

футбол РПЛ

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