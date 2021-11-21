"Динамо" разгромило "Арсенал" в матче РПЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) крупно обыграл соперников из "Арсенала" (Тула) в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра проходила на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 5:1. В составе столичной команды дублем отметился Вячеслав Грулев (25-я и 27-я минуты), еще по одному голу забили Себастьян Шиманский (15), Фабиан Бальбуэна (22) и Арсен Захарян (60). "Арсенал" ответил мячом Даниила Хлусевича (86).

"Динамо" идет вторым в чемпионате, имея в активе 29 очков. "Арсенал" занимает 14-ю строчку (13 очков).

В следующем туре "Динамо" сыграет с казанским "Рубином", встреча состоится 28 ноября. "Арсенал" 29 ноября проведет матч против московского "Локомотива".