ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и подмосковных "Химок" не определили победителя в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

На 15-й минуте за фол в своей штрафной был удален защитник ЦСКА Бруно Фукс, однако игрок "Химок" Кемаль Адеми не смог реализовать назначенный пенальти.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провел 500-й матч в чемпионатах России, всего эта игра стала 800-й в его карьере.

Параллельный матч между "Ростовом" и "Уфой" также завершился вничью, результат встречи - 2:2. За "Ростов" забили Дмитрий Полоз (21-я минута, с пенальти) и Понтус Альмквист (59). В составе "Уфы" дважды отличился лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов (16 и 57, с пенальти), на счету которого теперь 13 мячей в чемпионате.

ЦСКА, не побеждающий в РПЛ три матча подряд, занимает шестое место (24 очка). "Ростов" идет 11-м, "Уфа" - на позицию ниже, у команд 17 и 15 очков, соответственно. "Химки" располагаются на 15-й строчке, имея в активе 13 очков.