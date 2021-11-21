"Рубин" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" нанесли поражение соперникам из "Сочи" в 15-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Сочи в субботу, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Рубина" отличились Оливер Абильгор (31-я минута) и Андерс Дрейер (81). За "Сочи" забил Родригао (27).

На 59-й минуте ФК "Сочи" остался в меньшинстве - судья удалил Игоря Юрганова, однако уже на 61-й минуте за вторую желтую карточку у "Рубина" был удален Абильгор.

"Рубин" поднялся на восьмую строчку в таблице, набрав 22 очка. "Сочи" занимает третью строчку и имеет в активе 27 баллов.

В 16-м туре "Рубин" ждет встреча с московским "Динамо", игра пройдет 28 ноября. "Сочи" 27 ноября сыграет с "Уралом".