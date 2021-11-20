"Краснодар" обыграл "Спартак" в РПЛ

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко и игроки "Краснодара" после победы в матче чемпионата России по футболу Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" нанес поражение соперникам из московского "Спартака" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

"Краснодар" открыл счет в матче благодаря голу Джона Кордобы, забитом на 16-й минуте. В компенсированное время первого тайма вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов отбил пенальти, пробитый нападающим "Спартака" Александром Соболевым, однако судья потребовал повторно исполнить пенальти и со второй попытки Соболев оказался точен (45+4). На 61-й минуте Гжегож Крыховяк принес победу "Краснодару", реализовав пенальти.

Серия "Спартака" без побед в РПЛ теперь насчитывает пять матчей.

"Краснодар" поднялся на пятое место в таблице, набрав 24 очка. "Спартак" занимает десятую строчку, имея в активе 19 баллов.

"Спартак" в следующем туре сыграет с "Уфой", матч пройдет 29 ноября. "Краснодар" встретится с "Химками", игра запланирована на 27 ноября.