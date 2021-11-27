Поиск

Чешская биатлонистка Давыдова выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представительница Чехии Маркета Давыдова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции.

СпортИйво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжамИйво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжамЧитать подробнее

Давыдова не допустила ни одного промаха и завершила дистанцию за 42 минуты 43,5 секунды. Второе место у австрийки Лизы Терезы Хаузер (1 промах; +1 минута 17,7 секунд). Третьей финишировала немка Дениз Херрман (1; +1:23).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место (1; +2:04). На восьмом месте гонку закончила Кристина Резцова (1; +2:27), Светлана Миронова - 25-я (3; +3:45), Лариса Куклина - 28-я (3; +3:49), Валерия Васнецова - 44-я (4; +4:58), Ирина Казакевич - 109-я (10; +11:36).

Индивидуальные гонки у мужчин и женщин являются стартовыми в текущем сезоне Кубка мира. Первый этап Кубка проходит в шведском Эстерсунде и состоит из двух гонок - индивидуальных и спринтерских, которые пройдут 28 ноября. Второй этап, который запланирован на 2-5 декабря, также примет Эстерсунд.

Маркета Давыдова

Новости по теме

Новости

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Поветкин намерен остаться в боксе

Поветкин намерен остаться в боксе

Российский лыжник Терентьев опередил Клебо и выиграл спринт на этапе Кубка мира

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу

"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу

Футболист "Реала" Бензема осужден на год условно по делу о шантаже Вальбуэна

Футболист "Реала" Бензема осужден на год условно по делу о шантаже Вальбуэна
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код