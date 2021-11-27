Чешская биатлонистка Давыдова выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представительница Чехии Маркета Давыдова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции.

Давыдова не допустила ни одного промаха и завершила дистанцию за 42 минуты 43,5 секунды. Второе место у австрийки Лизы Терезы Хаузер (1 промах; +1 минута 17,7 секунд). Третьей финишировала немка Дениз Херрман (1; +1:23).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место (1; +2:04). На восьмом месте гонку закончила Кристина Резцова (1; +2:27), Светлана Миронова - 25-я (3; +3:45), Лариса Куклина - 28-я (3; +3:49), Валерия Васнецова - 44-я (4; +4:58), Ирина Казакевич - 109-я (10; +11:36).

Индивидуальные гонки у мужчин и женщин являются стартовыми в текущем сезоне Кубка мира. Первый этап Кубка проходит в шведском Эстерсунде и состоит из двух гонок - индивидуальных и спринтерских, которые пройдут 28 ноября. Второй этап, который запланирован на 2-5 декабря, также примет Эстерсунд.