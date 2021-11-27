Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов - на подиуме

Алексей Червоткин, Ийво Нисканен и Александр Большунов (слева направо) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Финский лыжник Ийво Нисканен стал победителем индивидуальной гонки классическим ходом на первом этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

Нисканен преодолел 15 километров за 33 минуты 8,6 секунд.

Вторым стал россиянин Алексей Червоткин, отставший от лидера на 8,3 секунды. Третий - россиянин Александр Большунов (+14,1 секунд).

Кроме того, в топ-10 финишировали россияне Сергей Устюгов (пятое место, +21,1 секунда), Илья Семиков (шестой, +26,0), Иван Якимушкин (восьмой, +29,5).

Первый этап Кубка мира проходит в финской Руке с 26 ноября и завершится 28 ноября гонкой преследования.