Фигурист Юдзуру Ханю не выступит на этапе серии Гран-при в Сочи

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю пропустит российский этап серии Гран-при сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

Сообщается, что спортсмен снялся с турнира в Сочи в связи с тем, что не успевает восстановиться после травмы правой лодыжки.

Накануне участие именитого спортсмена на Rostelecom Cup анонсировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию впервые пройдет в Сочи на льду олимпийской арены "Айсберг" с 26 по 28 ноября и станет заключительным в серии турниров Гран-при. Он будет определяющим для формирования окончательного состава финалистов ISU Гран-при. Сильнейшие фигуристы России и мира ведут борьбу за право попадания на XXIV зимние Олимпийские игры.