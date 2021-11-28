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"Нижний Новгород" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Нижнего Новгорода" сыграли вничью с соперниками из самарских "Крыльев Советов" в матч 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:0.

"Нижний Новгород" прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате.

"Крылья Советов" занимают восьмое место в РПЛ, имея в активе 24 очка. "Нижний Новгород" находится на 13-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре нижегородцы сыграют с казанским "Рубином", матч пройдет 5 декабря. "Крылья Советов" днем ранее встретятся с московским ЦСКА.

футбол РПЛ Нижний Новгород Крылья Советов

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