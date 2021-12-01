France Football подумает о вручении "Золотого мяча" Левандовски за 2020 год

Роберт Левандовски Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что польский форвард Роберт Левандовски получит награду лучшему игроку мира "Золотой мяч" по итогам 2020 года, когда вручение премии отменили.

О такой перспективе он высказался после того, как аргентинец Лионель Месси, получив "Золотой мяч"-2021, заявил, что Левандовски заслужил быть признанным лучшим футболистом в 2020 году.

"То, что сказал Месси, было красиво и умно. Думаю, нам не нужно очень быстро принимать решения. Мы можем думать об этом и в то же время надо уважать историю "Золотого мяча", основанного на голосовании", - приводит его слова watson.ch.

"Мы не можем быть уверены, выиграл бы Левандовски "Золотой мяч" в прошлом году, поскольку не было голосования. Но, честно говоря: в прошлом году Левандовски имел бы отличные шансы на победу", - добавил Ферре.

29 декабря Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч", а Левандовски по итогам голосования занял второе место. Ряд экспертов возмутились итогами голосования, считая форварда сборной Польши и мюнхенской "Баварии" более достойным награды. В качестве аргументов приводились, в частности, факты того, что Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона-2020/21 в чемпионате Германии на фоне остальных национальных турниров. Он забил 41 мяч.

За последние два года Месси выиграл Кубок Испании (еще в составе "Барселоны") и Кубок Америки. Оба титула датированы 2021 годом. Что касается Левандовски, он в последние два года по два раза выиграл чемпионат Германии и Суперкубок Германии, по разу Кубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

К отмене церемонии вручения "Золотого мяча" в 2020 году привела пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон практически во всем мире.

"Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать", - пишет журнал.

France Football ссылался на то, что футболисты в том году находились в неравных условиях, что лишает объективности при определении лучшего игрока. В том году Левандовски выиграл шесть турниров.