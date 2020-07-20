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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17

"Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен

"Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен
Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Трофей "Золотой мяч", присуждаемый лучшему футболисту мира по версии France Football, в 2020 году вручаться не будет.

Как говорится в заявлении журнала, к отмене церемония привела пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон практически во всем мире.

СпортФИФА не будет определять лучшего футболиста 2020 годаЧитать подробнее

"Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать", - пишет журнал.

France Football ссылается на то, что футболисты в этом году находятся в неравных условиях, что лишает объективности при определении лучшего игрока.

Футбольный сезон был прерван в середине марта. Во многих странах и национальные чемпионаты возобновлены, но в разное время: у одних – в середине-конце мая, у других – в начале-середине июня. При этом в ряде стран (в частности, во Франции, Бельгии) от возобновления турниров решено отказаться.

"Мы не хотели отмечать награды звездочкой, например "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за угрозы здоровья от COVID-19", - пишет France Football. Журнал отмечает, что пропуск церемонии в 2020 году не вызывает воодушевления, но считается "ответственным и логичным".

Таким образом, "Золотой мяч" не будет вручен впервые в истории.

Впервые церемония прошла в 1956 году. "Золотой мяч" тогда получил англичанин Стэнли Мэтьюз.

Самым титулованным обладателем награды является аргентинец Лионель Месси. Он получал "Золотой мяч" шесть раз, в том числе – в 2019 году.

В 1963 году приз был вручен советскому вратарю Льву Яшину. Он остается единственным голкипером, признанным лучшим футболистом мира. Помимо Яшина, из представителей советского футбола приз получили Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Ранее от вручения в 2020 году своей премии лучшему футболисту мира отказалась ФИФА.

футбол Золотой мяч

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