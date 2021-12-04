Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на шведском этапе КМ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России заняли третье место в эстафете 4х7,5 км, которая прошла в Эстерсунде (Швеция) в рамках второго этапа Кубка мира.

За национальную команду выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне использовали девять дополнительных патронов. Кроме этого, бежавший последний этап Латыпов вынужден был уйти на штрафной круг.

Выиграли гонку норвежцы, допустившие четыре неточных выстрела.

"Серебро" завоевали французы, которые промахнулись восемь раз. Их отставание от норвежцев составило 11,2 секунды. Отставание россиян составило 45,9 секунды.

В воскресенье в Эстерсунде пройдет женская эстафета. Начало - 14:35 по Москве.