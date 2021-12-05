Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по теннису победила соперников из национальной команды Хорватии в финале розыгрыша Кубка Дэвиса.

После победы Даниила Медведева в Мадриде над Марином Чиличем счет стал 2-0 в пользу сборной России. Медведев свою встречу выиграл с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 29 минут.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место, Чилич – 30-е.

Ранее, как сообщалось, Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо - 6:4, 7:6 (7:5). Рублев является пятой ракеткой мира, Гойо – 279-й.

На групповом этапе россияне обыграли испанцев и эквадорцев, в четвертьфинале оказались сильнее Швеции, в полуфинале взяли верх над Германией.

Таким образом, российская команда в третий раз стала победителем крупнейшего командного турнира в мужском теннисе. Ранее она выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.