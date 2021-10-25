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Даниил Медведев вошел в состав сборной России на Кубок Дэвиса

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира Даниил Медведев включен в состав сборной России по теннису для участия в розыгрыше Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо него, в состав вошли Андрей Рублев (№6 рейтинга ATP), Аслан Карацев (19), Карен Хачанов (30), Евгений Донской (171).

Соперниками сборной России по группе А будут национальные команды Испании и Эквадора.

Турнир пройдет в Мадриде, Инсбруке и Турине.

Действующим чемпионом является Испания. Россия выигрывала турнир в 2002 и 2006 годы.

теннис Кубок Дэвиса

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