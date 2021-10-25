Даниил Медведев вошел в состав сборной России на Кубок Дэвиса
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира Даниил Медведев включен в состав сборной России по теннису для участия в розыгрыше Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба турнира.
Помимо него, в состав вошли Андрей Рублев (№6 рейтинга ATP), Аслан Карацев (19), Карен Хачанов (30), Евгений Донской (171).
Соперниками сборной России по группе А будут национальные команды Испании и Эквадора.
Турнир пройдет в Мадриде, Инсбруке и Турине.
Действующим чемпионом является Испания. Россия выигрывала турнир в 2002 и 2006 годы.
TEAM ANNOUNCEMENT@tennisrussia | #DavisCup pic.twitter.com/MB788lHLGS— Davis Cup (@DavisCup) October 25, 2021