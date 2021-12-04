Поиск

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса
Даниил Медведев во время игры с Яном-Леннардом Штруффом в Мадриде
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа во второй игре полуфинальной встречи теннисного Кубка Дэвиса.

Встреча проходила в Мадриде.

Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:4.

Счет в матче Россия - Германия стал 2:0.

Ранее Андрей Рублев обыграл Доминика Кепфера с результатом 6:4, 6:0.

В финале, который пройдет 5 декабря, россияне сыграют против сборной Хорватии, которая обыграла Сербию со счетом 2:1.

Кубок Дэвиса - крупнейший командный турнир в мужском теннисе. Россия дважды выигрывала турнир - в 2002 и 2006 годах.

теннис Кубок Дэвиса Даниил Медведев Андрей Рублев

Новости по теме

Новости

Непомнящий уступил Карлсену в рекордной по числу ходов шестой партии

Непомнящий уступил Карлсену в рекордной по числу ходов шестой партии

"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Роналду забил 800-й гол в карьере

Роналду забил 800-й гол в карьере

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Россиянин Латыпов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Латыпов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Гран-при ФИДЕ стартует 3 февраля и пройдет в Германии и Сербии

Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен

WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

World Athletics увеличила квоту российских легкоатлетов для участия на ЧМ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код