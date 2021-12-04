Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа во второй игре полуфинальной встречи теннисного Кубка Дэвиса.
Встреча проходила в Мадриде.
Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:4.
Счет в матче Россия - Германия стал 2:0.
Ранее Андрей Рублев обыграл Доминика Кепфера с результатом 6:4, 6:0.
В финале, который пройдет 5 декабря, россияне сыграют против сборной Хорватии, которая обыграла Сербию со счетом 2:1.
Кубок Дэвиса - крупнейший командный турнир в мужском теннисе. Россия дважды выигрывала турнир - в 2002 и 2006 годах.