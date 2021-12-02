Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале матча Кубка Дэвиса Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл шведа Микаэля Имера во второй встрече четвертьфинального матча Кубка Дэвиса.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Для победы россиянину понадобился 1 час 14 минут.

Таким образом, счет в матче между Россией и Швецией стал 2:0, россияне обеспечили себе выход в полуфинал.

Ранее Андрей Рублев обыграл брата соперника Медведева - Элиаса Имера, игра закончилась с результатом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

В полуфинальном матче, который запланирован на 4 декабря, сборная России встретится с Германией. Во второй полуфинальной паре сыграют Хорватия и Сербия.

Россия вышла в четвертьфинал благодаря победе в группе А, где были обыграны Испания (2:1) и Эквадор (3:0).

Кубок Дэвиса - крупнейший командный турнир в мужском теннисе. Россия дважды выигрывала турнир - в 2002 и 2006 годах.