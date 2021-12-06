ЦСКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного "Динамо" в понедельник потерпели поражение от соперников из московского ЦСКА в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "ВТБ Арене" в присутствии 3 тыс. 278 зрителей и завершилась со счетом 3:2 (0:1,0:1, 2:0, 1:0) в пользу ЦСКА.

В составе армейцев шайбы забросили Антон Слепышев (48 минута) и Павел Карнаухов (59), а решающий исход матча гол в овертайме оформил Никита Нестеров (62). У "Динамо" отличились Вадим Шипачев (11) и Антон Ведин (38).

ЦСКА одержал пятую победу подряд (последний раз команда проигрывала в противостоянии с "Северсталью" 24 ноября - 3:0) и поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 52 очка за 37 матчей - такие же показатели у лидера конференции "Йокерита". "Динамо" опустилось на третье место (51 очко в 37 встречах).

В параллельных матчах игрового дня казанский "Ак Барс" на своем льду уступил казахстанскому "Барысу" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), омский "Авангард" дома обыграл рижское "Динамо" - 4:1 (0:1, 0:0, 4:0), новосибирская "Сибирь" на выезде уступила ярославскому "Локомотиву" - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).

Ранее в понедельник в Череповце местная "Северсталь" обыграла подмосковный "Витязь" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).