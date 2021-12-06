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"Спартак" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Спартака". Голы в его составе провели Дмитрий Вишневский (10-я, 23-я минуты) и Эмиль Петтерссон (49). Авторами голов в составе "Металлурга" стали Никита Коростелев (17) и Джош Карри (35).

Теперь у "Спартака" 41 очко в 38 матчах, команда занимает седьмое место в Западной конференции. "Металлург" - на первом месте в Восточной конференции и в сводной таблице – 57 баллов в 36 играх. Столько же очков набрал представитель этой же конференции челябинский "Трактор", вырвав дома в овертайме победу над пекинской командой "Куньлунь Ред Стар" - 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). При этом "Трактор" сыграл в 39 матчах.

Результаты остальных завершившихся к настоящему моменту матчей игрового дня: "Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), "Салават Юлаев" (Уфа) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), "Йокерит" (Хельсинки) – "Амур" (Хабаровск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

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