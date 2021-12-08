Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, сообщает CBC News.

В Канаде приняли это решение в связи с обеспокоенностью Оттавы нарушениями прав человека в Китае.

"Мы на протяжении нескольких лет в прошлом выражали нашу серьезную обеспокоенность относительно нарушений прав человека", - сказал Трюдо в среду.

Таким образом, канадские официальные лица не поедут в Пекин, но канадские спортсмены смогут принимать участие в этих международных соревнованиях.

Ранее Вашингтон заявил о том, что ни официальные лица США, ни дипломатическая делегация не поедут на Олимпийские игры в Пекине зимой 2022 года, мотивировав решение нарушениями прав человека в КНР. Об аналогичном решении также объявили в Великобритании и в Австралии.