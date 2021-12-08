Официальные лица Австралии не поедут на пекинскую Олимпиаду

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Официальные лица Австралии не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в рамках официального бойкота из-за нарушений прав человека в Китае, сообщает телеканал ABC.

"Я делаю это, потому что это в национальных интересах Австралии", - цитирует телеканал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

По его словам, на решение официальных лиц бойкотировать игры повлияло также охлаждение дипломатических отношений между Австралией и Китаем.

"Поэтому неудивительно, что австралийские правительственные чиновники не поедут в Китай на эти игры", - отметил он.

Телеканал ABC уточнил, что бойкот также распространится на австралийских чиновников, которые уже находятся в Китае.

Тем временем Моррисон заявил, что австралийские спортсмены будут участвовать в Играх, несмотря на дипломатический бойкот.

Олимпийский комитет Австралии (AOC), который планирует направить на ОИ около 40 спортсменов, поддержал этот шаг.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022".

Она отметила, что Вашингтон принял это решение, полагая, что КНР нарушает права человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Впоследствии министр спорта Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что эта страна не будет представлена на зимних Олимпийских играх в Пекине на министерском уровне.