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Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Борис Джонсон
Фото: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в среду, отвечая на вопросы парламентариев, заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Великобритании.

"У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину - ИФ) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо (британских - ИФ) министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства", - сказал он в ответ на призыв одного парламентария бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее об аналогичных мерах объявили Австралия, Новая Зеландия и США.

Олимпиада-2022

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