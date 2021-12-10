Семин указал своим преемникам в "Локомотиве" на отсутствие результатов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин посетовал на то, под руководством специалистов, ставших наставниками команды после его ухода, она не добивается результатов.

"После Марселя! Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской премьер лиги!!!" - написал 74-летний Семин в инстаграме.

В 2020 году "Локомотив" не стал продлевать контракт с Семиным, с котором связаны успешные годы клуба. Его преемником стал серб Марко Николич, а осенью 2021 года уже Николича сменил немец Маркус Гисдоль. Под руководством этих специалистов "Локомотив" неудачно выступил в еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно. В частности, накануне "Локомотив" со счетом 0:1 уступил в гостях "Марселю" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и выбыл из еврокубков.