"Локомотив" выбыл из еврокубков, проиграв "Марселю" в Лиге Европы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" уступили соперникам из французского "Марселя" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, проходившая на поле "Марселя", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу французской команде принес гол Аркадиуша Милика, забитый на 35-й минуте.

Полузащитник "Марселя" Валентин Ронжье был удален на 80-й минуте, получив вторую желтую карточку.

"Локомотив" завершил групповой этап на последнем месте в группе E, набрав 2 очка. Столичный клуб закончил выступление в еврокубках в текущем сезоне.

"Марсель" занял третью строчку (7 очков) и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. Лучшей командой группы стал турецкий "Галатасарай", набравший 12 очков, команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место, дающее право на участие в 1/16 финала Лиги Европы, занял итальянский "Лацио", у которого 9 очков.